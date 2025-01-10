Gündemdeki haberler nedeniyle en çok merak edilen isimlerden biri Ayşe Barım oldu. Ayşe Barım, aralarında Serenay Sarıkaya’nın da bulunduğu ülkemizde pek çok ünlünün menajerliğini yapan medya ve sanat dünyasındaki önemli isimler arasında yerini alıyor. Peki, ünlülerin menajeri Ayşe Barım kimdir?

Ayşe Barım, ortaokul ve lise tahsilini English Highschool for Girls'te tamamladı. Ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2 sene Londra'da yaşamış, çalışmış ve iletişim eğitimi almıştır. 1992 ve 2001 yılları arasında çeşitli kanallarda promosyon direktörlüğü, Akmerkez Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Klan-Euro RSCG'de Müşteri İlişkileri Direktörlüğü, 1 Numara Hearst'te Genel Müdür Yardımcılığı ve DMC Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2001 ve 2002 yılları arasında ortağı olduğu İmaj Entertainment'ta Genel Müdürlük yapan Ayşe Barım 2002 yılında ise ID'yi kurdu. Kurmuş olduğu ID İletişim Türkiye'nin en önde gelen menajerlik, sanatçı temini ve basın ilişkileri ajanslarından birisidir. Ayşe Barım, 2003 senesinden beri Türkiye eğlence sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Portföyünde bulunan sanatçıların menajerlik, basın ilişkileri ve sosyal medya danışmanlığını üstlenmektedir. ID İletişim ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmleri için de basın danışmanlığı ve ilişkileri hizmeti vermektedir. Ayşe Barım, aralarında Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu ülkemizde pek çok ünlünün menajerliğini yapan medya ve sanat dünyasındaki önemli isimler arasında yerini alıyor. Kaynak: Haber Merkezi

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