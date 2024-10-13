GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

1922 Konyaspor Alanya’da mağlup: 3-1

1922 Konyaspor Alanya’da mağlup: 3-1
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor’da kötü gidişat sürüyor.

Ligin 6. haftasında puan cetvelinde son sırasında yer alan Alanya 1221'e konuk olan yeşil-beyazlılar, zorlu karşılaşmadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Yavru Kartallar kritik maçı 10 kişi tamamladı. 1922 Konyaspor bu sonuçta 5 puan da kalırken; Alanya ekibi ise puanını 4'e çıkarttı. 

Kritik maçta neler oldu? 

Alanya 1221 ile 1922 Konyaspor arasında oynanan maç büyük heyecana sahne oldu. Alanya ekibi 16. dakikada Ozan Karabacak ile 1-0 öne geçerken; 27. dakikada Konyalı Oğuzhan Yılmaz rakibine yaptığı sert müdahalesinin ardından direkt kırmızı kart gördü. 32. dakikada Ali Berke Timurcioğlu yeniden ağları sarsarken; ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Maçın ikinci yarısı hızlı başlasa da; 1922 Konyaspor aradığı golü 60. dakikada Tuğrul Başkan'ın penaltısında buldu. Beraberlik golü için bastıran Yavru Kartallar, 90+3. dakikada yine Ozan'ın golüne engel olamadı. 1922 Konyaspor karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

(Hasan Yıldırım)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER