1922 Konyaspor Alanya’da mağlup: 3-1

Ligin 6. haftasında puan cetvelinde son sırasında yer alan Alanya 1221'e konuk olan yeşil-beyazlılar, zorlu karşılaşmadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Yavru Kartallar kritik maçı 10 kişi tamamladı. 1922 Konyaspor bu sonuçta 5 puan da kalırken; Alanya ekibi ise puanını 4'e çıkarttı.
Kritik maçta neler oldu?
Alanya 1221 ile 1922 Konyaspor arasında oynanan maç büyük heyecana sahne oldu. Alanya ekibi 16. dakikada Ozan Karabacak ile 1-0 öne geçerken; 27. dakikada Konyalı Oğuzhan Yılmaz rakibine yaptığı sert müdahalesinin ardından direkt kırmızı kart gördü. 32. dakikada Ali Berke Timurcioğlu yeniden ağları sarsarken; ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0 önde girdi.
Maçın ikinci yarısı hızlı başlasa da; 1922 Konyaspor aradığı golü 60. dakikada Tuğrul Başkan'ın penaltısında buldu. Beraberlik golü için bastıran Yavru Kartallar, 90+3. dakikada yine Ozan'ın golüne engel olamadı. 1922 Konyaspor karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.
(Hasan Yıldırım)
Kaynak: Haber Merkezi