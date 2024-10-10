1922 Konyaspor Alanya’ya hazır

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanya 1221 maçının hazırlıklarında sona geldi.
Teknik direktör İsmail Aksu ve yardımcıları nezaretinde tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, taktik antrenmanlarda sona geldi. Merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan Yavru Kartallar, 11 Ekim Cuma günü yapacağı taktik antrenmanın ardından şehirdeki çalışmalarını noktalayacak.
1922 Konyaspor, 12 Ekim Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Alanya 1221 ile 1922 Konyaspor arasında; 13 Ekim Pazar günü Alanya Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
Yavru Kartallar çıkış arıyor
Sezona Karabük İdman Yurdu galibiyetiyle başlayan ve akabinde çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan 1922 Konyaspor, kötü gidişatını sona erdirmek istiyor. Puan cetvelinde son sırada yer alan Alanya ekibine konuk olacak Yavru Kartallar, kritik deplasmana puan parolasıyla çıkacak.
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