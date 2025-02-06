1922 Konyaspor Aliağa’ya hazırlanıyor

Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Son taktik, 7 Şubat Cuma günü
1922 Konyaspor, son taktik antrenmanını 7 Şubat Cuma günü gerçekleştirecek. Yavru Kartallar burada, Aliağa maçında uygulayacağı taktiği son kez deneyecek. Yavru Kartallar 8 Şubat Cumartesi gününü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. 1922 Konyaspor ile Aliağa arasında; 9 Şubat Pazar günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.