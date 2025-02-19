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1922 Konyaspor bu işi bitirmek istiyor

Selman Kaya
Muhabir
1922 Konyaspor bu işi bitirmek istiyor
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, küme hattıyla arasındaki ilişkiyi sona erdirmek istiyor.

Ligin 21. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde direkt rakiplerinden Alanya 1221'i ağırlayacak Yavru Kartallar, bu maçı kazanması halinde ateş hattıyla arasına mesafe koyacak. Kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak yeşil-beyazlılar, bu hedefini gerçekleştirip diğer rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Alanya maçı neden önemli?

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, sezonun kırılma maçlarından birisine çıkacak. Haftaya 21 puanla 11. sırada giren Yavru Kartallar, 20 puanla bir basamak altında yer alan Alanya ekibini konuk edecek. Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor bu karşılaşmayı kazanması halinde ligde kalma yolunda dev bir adım atmış olacak. Öte yandan Bayburt Özel İdarespor ve Efeler 09, Çankaya ve Karabük İdman Yurdu'nun puan kaybetmesi de; küme hattıyla aradaki farkın açılmasına neden olacak. 

 

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