1922 Konyaspor’da Osmaniye mesaisi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, ligin 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Osmaniyespor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi.
Haftanın programı belli oldu
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor'da haftanın antrenman programı da belli oldu. 12 Mart Çarşamba, 13 Mart Perşembe ve 14 Mart Cuma günlerini taktik çalışmalarla değerlendirecek Yavru Kartallar, 15 Mart Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Osmaniyespor ile Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor arasında; 16 Mart Pazar günü Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. (Selman Kaya)