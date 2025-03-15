1922 Konyaspor Osmaniye sınavında

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, ligin 24. haftasında sezonun en kritik maçlarından birisine çıkacak. Haftaya 21 puanla 13. sırada giren yeşil-beyazlılar, 30 puanla 7. sırada yer alan Osmaniyespor'a karşı puan mücadelesi verecek. 1 puan farkla küme hattının bir basamak üzerinde yer alan Yavru Kartallar, kritik deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Zorlu karşılaşma ne zaman?
İki takım için de kritik öneme sahip karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. Osmaniyespor ile Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor arasında; 16 Mart Pazar günü Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
(Selman Kaya)