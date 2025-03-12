1922 Konyaspor Osmaniye taktiğini deniyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, ligin 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Osmaniyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan Yavru Kartallar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Ağırlık hücum varyasyonlarında
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Osmaniye maçında uygulayacağı taktiğe odaklandı. 11 Mart Salı günü topbaşı yapan ve 12 Mart Çarşamba gününü hücum varyasyonlarıyla değerlendiren yeşil-beyazlılar, 13 Mart Perşembe ve 14 Mart Cuma günlerini de taktik antrenmanlarla geçirecek. Yavru Kartallar, 15 Mart Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Osmaniyespor ile Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor arasında; 16 Mart Pazar günü Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. (Selman Kaya)