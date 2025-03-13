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1922 Konyaspor Osmaniye’ye hazırlanıyor

Selman Kaya
Muhabir
1922 Konyaspor Osmaniye’ye hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor'un; TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan pilot takımı Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, ligin 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Osmaniyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.

Yavru Kartallar taktik çalışıyor

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, sezonun kritik maçlarından birisi olan Osmaniye deplasmanında uygulayacağı taktiğe odaklandı. 13 Mart Perşembe gününü hücum varyasyonlarıyla değerlendiren yeşil-beyazlılar, 14 Mart Cuma gününü de taktik antrenmanlarla geçirecek. Yavru Kartallar, 15 Mart Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Osmaniyespor ile Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor arasında; 16 Mart Pazar günü Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

(Selman Kaya)

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