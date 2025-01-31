1922 Konyaspor Pazar yolcusu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Pazarspor maçının hazırlıklarında sona geldi. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, 1 Şubat Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Pazarspor ile 1922 Konyaspor arsında; 2 Şubat Pazar günü Pazar İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Yavru Kartallar'da tek hedef puan
1922 Konyaspor, kritik Pazarspor deplasmanına puan ya da puanlar için gidiyor. Haftaya 18 puanla 13. sırada giren yeşil-beyazlılar; 25 puanla 6. sırada play-off hattında bulunan rakibine karşı mücadele edecek. Yavru Kartallar bunu başarması durumunda kritik bir virajı daha almış olacak.
(Selman Kaya)