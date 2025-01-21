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1922 Konyaspor taraftar desteği istiyor

Selman Kaya
Muhabir
1922 Konyaspor taraftar desteği istiyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, taraftar desteği istiyor. Sezonun ikinci devresine deplasmanda alınan Karabük İdman Yurdu galibiyetiyle başlayan yeşil-beyazlılar, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Viranşehir Belediyespor maçında ise taraftar desteğini ardına almak istiyor. 1922 Konyaspor ile Viranşehir Belediyespor arasında; 26 Ocak Pazar günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Play-off ile fark 5'e düştü

Bu sezon 3. Lig'deki en zayıf gruplardan birisinde yer alan 1922 Konyaspor, rotasını play-off olarak güncelledi. Küme düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Yavru Kartallar, puan cetvelinde tehlikeli bir noktada gibi görünse de; play-off ile hattıyla arasında 5 puanlık fark bulunuyor. Maç-maç giden yeşil-beyazlılar, iç sahada rakiplerine geçit vermeyip deplasmanda alacağı ekstra puanlarla play-off hattını kovalayacak. Yavru Kartallar evindeki maçlarda rakiplerine geçit vermemek adına da taraftarını yanında görmek istiyor.

(Selman Kaya)

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