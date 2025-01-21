TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, taraftar desteği istiyor. Sezonun ikinci devresine deplasmanda alınan Karabük İdman Yurdu galibiyetiyle başlayan yeşil-beyazlılar, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Viranşehir Belediyespor maçında ise taraftar desteğini ardına almak istiyor. 1922 Konyaspor ile Viranşehir Belediyespor arasında; 26 Ocak Pazar günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Play-off ile fark 5'e düştü
Bu sezon 3. Lig'deki en zayıf gruplardan birisinde yer alan 1922 Konyaspor, rotasını play-off olarak güncelledi. Küme düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Yavru Kartallar, puan cetvelinde tehlikeli bir noktada gibi görünse de; play-off ile hattıyla arasında 5 puanlık fark bulunuyor. Maç-maç giden yeşil-beyazlılar, iç sahada rakiplerine geçit vermeyip deplasmanda alacağı ekstra puanlarla play-off hattını kovalayacak. Yavru Kartallar evindeki maçlarda rakiplerine geçit vermemek adına da taraftarını yanında görmek istiyor.
(Selman Kaya)