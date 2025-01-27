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1922 Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş: Bize uyku yok

Selman Kaya
Muhabir
1922 Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş: Bize uyku yok

1922 Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Çankaya, TFF 3. Lig 3. Grup'un 17. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlan Viranşehir Belediyespor maçının ardından konuştu.

"Karabük galibiyetini taçlandırabilmek için Viranşehir maçını kazanmak istiyorduk” diyen Çankaya, "Takım olarak hafta boyunca karşılaşmaya çok iyi hazırlanmıştık. Rakibin kapanacağını ve hızlı hücumlarla kalemize geleceğini biliyorduk. Önlemlerimizi de buna göre almıştık. Fakat kalemizde bir kontra atakla golü gördük. Kapalı savunmayı aşabilmek için çeşitli hücum varyasyonları denedik. Bölüm-bölüm bunda başarılı da olduk ancak galibiyeti getirecek ikinci golü bulamadık” dedi.

"Rahatlayana kadar bize uyku yok”

Çankaya, "Zorlu bir yarışın içerisindeyiz. Alınan her puanın çok değerli olduğunu iyi biliyoruz. Bakıldığında iki maçta 4 puan alarak ligin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Ateşten gömleği giydik. Ligde rahatlayana kadar bize uyku yok. Daha çok çalışacağız. Bu takımı belirli bir seviyeye hep birlikte taşıyacağız” diye konuştu.

"Gençlerimize dokunabiliyorsak ne mutlu bize”

Çağdaş Çankaya, "Geçen hafta akademimizden gelen Muhammed Semih Kocatürk gol atmıştı. Bu hafta ise Hüseyin Biber'in asistinde Ahmet Karademir gol sevinci yaşadı. Gelecek adına umutlanıyoruz. Genç oyuncularımın performansından memnunum. Çok profesyonel hareket ediyorlar. Ekstra çalışmalar yaparak kendilerini diri tutuyorlar. Bunun da mükafatını sahada etkili bir oyun ortaya koyarak alıyorlar. Gençlerimize dokunuş yapabiliyorsak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

"Kolay bir ligde değiliz”

Çankaya, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Mücadele ettiğimiz lig hiç kolay değil. Transfer yapan, güçlenen şehir takımlarıyla yarışıyoruz. Konyaspor camiası bizlere güvensin, destek olsun. Birlikte hareket ederek burayı daha kullanışlı bir yapıya büründürmemiz gerekiyor” dedi. (Selman Kaya)

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