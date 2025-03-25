1922 Konyaspor, Yozgat Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, ligin 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Yozgat Belediyesi Bozokspor maçı için şehirden ayrılıyor. Bayburt maçının hemen ardından Yozgat çalışmalarına başlayan yeşil-beyazlılar, 23 Mart Pazar ve 24 Mart Pazartesi gününü taktik antrenmanlarla değerlendirdi. Yavru Kartallar 25 Mart Salı günü yapacağı ter antrenmanın ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor arasında; 26 Mart Çarşamba günü Sorgun ilçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Zorlu maç kritik öneme sahip!
Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma; konuk ekip için hayati önem taşıyor. Haftaya 22 puanla 15, yani küme hattının içine giren yeşil-beyazlılar; 27 puanla 8. sırada yer alan Yozgat ekibine karşı puan mücadelesi verecek. Ligde kalmak isteyen Yavru Kartallar, zorlu karşılaşmaya mutlak puan parolasıyla çıkacak.
Ev sahibi cezalı
Yozgat Belediyesi Bozokspor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor maçında taraftar desteğini arkasına alamayacak. Yozgat ekibi ligin 24. haftasında Küçükçekmece Sinopspor'u ağırlarken; taraftarın neden olduğu saha olaylarının bu sezon 5. kez yaşanmasının ardından 1 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. (Selman Kaya)