1922 Konyaspor zorlu maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor'un; TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden pilot takımı 1922 Konyaspor, tempolu bir süreç geçiriyor. Ligin 19. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde play-off mücadelesi veren Aliağa'yı konuk edecek Yavru Kartallar, zorlu maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

1922 Konyaspor, taktik çalışıyor

Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan 1922 Konyaspor, süreci taktik ağırlıklı antrenmanlarla değerlendiriyor. 5 Şubat Çarşamba gününü hücum varyasyonlarıyla değerlendiren yeşil-beyazlılar, 6 Şubat Perşembe gününü de savunma ağırlıklı taktik antrenmanla değerlendirecek. 1922 Konyaspor, son taktik antrenmanını ise 7 Şubat Cuma günü gerçekleştirecek. Yavru Kartallar burada, Aliağa maçında uygulayacağı taktiği son kez deneyecek.

(Selman Kaya)