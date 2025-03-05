Anadolu Kartalı Eyüp’e odaklandı

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Trabzonspor maçının hemen ardından çalışmalarına start veren Anadolu Kartalı, tempolu bir sürece giriş yaptı. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanan yeşil-beyazlılar, günü taktik antrenmanıyla değerlendirdi.
Yeşil-beyazlılar, hücum çalıştı
Anadolu Kartalı Eyüpspor maçının taktik çalışmalarına da başladı. 4 Mart Salı günü itibariyle Eyüpspor hazırlıklarına start veren yeşil-beyazlılar, 5 Mart Çarşamba gününü rakibine karşı uygulayacağı taktiği deneyerek geçirdi. Yeşil-beyazlılar 6 Mart Perşembe ve 7 Mart Cuma günlerini de taktik antrenmanlarla değerlendirecek.
Eyüpspor maçı ne zaman?
Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. Anadolu Kartalı için kritik öneme sahip müsabaka, 9 Mart Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
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