Anadolu Kartalı izinde

Tümosan Konyaspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada izne ayrıldı. Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayan ve rakibi karşısında tarihi bir galibiyet alan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından uzunca bir süre dinlenme fırsatı elde etti.
Konyaspor'da izin ne kadar?
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş maçının ardından oyuncularının mental açıdan dinlenmesine önem verdi. Uçar, Anadolu Kartalı'na 4 günlük izin verdi. Yeşil-beyazlılar 20 Mart Perşembe günü Kayacık Tesisleri'nde toplanacak. Antrenman saat 17.30'da başlayacak.
(Selman Kaya)