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Armada Yeşil Beyaz Platformu’ndan gönüllere dokunan proje!

Selman Kaya
Muhabir
Armada Yeşil Beyaz Platformu’ndan gönüllere dokunan proje!

Konyaspor oluşumlarından Armada Yeşil Beyaz Platformu, gönüllere dokunan bir projeyi hayata geçirdi. Platform, 2018 yılında trafik kazasında vefat ederek herkesi yasa boğan 11 yaşındaki minik Konyasporlu Alperen Öztaş'ın adını yaşattı. Platformun Başkanı Cihan Yeniçıktı ve üyelerinin çabalarıyla, Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu'nda, Alperen Öztaş Konyaspor Kütüphanesi oluşturuldu.

Duygusal anlar yaşandı

Armada Yeşil Beyaz Platformu Başkanı Cihan Yeniçıktı, Alperen Öztaş'ın ailesiyle birlikte kütüphaneyi ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar da yaşandı. Alperen Öztaş'ın ailesi Konyaspor'a büyük tutku ile bağlı olan Alperen'in anısını yaşatmayı amaçlayan bu özel kütüphanenin önemini anlatırken, projenin hayata geçirilmesinden büyük gurur duyduklarını ve oğullarının sonsuza kadar yaşayacak olmasından dolayı da çok mutlu olduklarını ifade etti.

"Alperen bir çocuktan fazlası”

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, "Alperen, yalnızca bir futbol takımının minik taraftarı değil, aynı zamanda toplumun kalbinde derin izler bırakmış bir çocuktan çok daha fazlasıydı. Alperen'in Konyaspor Kütüphanesi, Alperen'in anısını yaşatırken, aynı zamanda eğitimin gücünü ve çocuklara yapılan yatırımların değerini bir kez daha hatırlatıyor. Bu proje, sadece Konyaspor camiasını değil, tüm Konya'yı birleştiren ve geleceğe umut veren bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Alperen'in adı, her öğrencinin hayatına dokunmaya devam edecek ve bu projeyle daha pek çok çocuğa ilham verecek” ifadeleri kullanıldı.

(Selman Kaya)

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