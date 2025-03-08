Atilla Karaoğlan’ın karnesi nasıl?

Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kritik maçın hakemi olan Atilla Karaoğlan, daha önce her iki takımın da maçlarını yönetti. Peki, takımlar Karaoğlan ile nasıl sonuçlar elde etti? İşte detaylar...

Anadolu Kartalı, 9 maçın 6'sını kazandı

Tümosan Konyaspor, Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçların büyük bir kısmında 3 puana ulaştı. Anadolu Kartalı 39 yaşındaki hakemin yönettiği 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar Karaoğlan'ın elinden 21 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Eyüpspor'un grafiği dengeli

Anadolu Kartalı'nın rakibi olan Eyüpspor, Karaoğlan nezaretinde dengeli bir grafik çizdi. İstanbul ekibi Karaoğlan nezaretinde çıktığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazanırken, 1'inden beraberlikle 1'inden de mağlubiyetle ayrıldı. Eflatun-sarılılar Karaoğlan'ın elinden 10 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

(Selman Kaya)