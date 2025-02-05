BAL’da 16. hafta hazırlıkları

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Konya temsilcileri Akşehirspor, Ereğlispor ve Ömeranlıspor, sezonun 16. hafta karşılaşmaları için hazırlıklarını sürdürüyor. 33 puanla 3. sırada yer alan Ereğlispor 17 puanla 9. sırada yer alan Antalya temsilcisi Keçiborlu Belediyespor'a konuk olurken, 30 puanla 4. sırada yer alan Akşehirspor ise 19 puanla 7. sırada yer alan Ömeranlıspor ile Konya derbisinde karşılaşacak. 9 Şubat Pazar günü oynanacak maç maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak.
Antrenmanlar tüm hızıyla sürüyor
BAL'da yer alan Konya temsilcileri, sezonu en üst sıralarda tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle zirvenin 6 puan gerisinde yer alan Ereğli ekibi, takibini son ana kadar sürdürmek istiyor. Puan cetvelinde 36 puanlı takımlardan Manavgat Belediyespor 1, Eskişehirspor ise averajla 2. sırada bulunuyor. (Selman Kaya)