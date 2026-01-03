BAL’da ilk devre tamamlanıyor! Konya ekiplerinin rakipleri kim?

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta mücadele eden Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor, Ereğlispor ve Kulu Belediyespor, sezonun ilk devresini tamamlıyor. Peki, Konya temsilcileri, 13. hafta müsabakalarında kimlerle karşılaşacak? İşte detaylar…
BAL'da yer alan Konya temsilcilerinin rakipleri merak konusu oldu. Haftaya 23 puanla liderlik koltuğuna başlayan Ereğlispor, 20 puanla 4. sırada yer alan ve en yakın takipçilerinden birisi olan Denizli temsilcisi Çivril Belediyespor'a konuk olacak.
20 puanla 3. sırada yer alan 1922 Akşehirspor ise, 19 puanla 5. sırada bulunan Muğla temsilcisi Milas Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. 14 puanla 10. sırada yer alan Kulu Belediyespor ise, 17 puanla 6. sırada bulunan başka bir Muğla temsilcisi Yatağanspor'a konuk olacak. 4 Ocak Pazar günü oynanacak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”