Konyaspor’un hazırlık maçındaki rakibi belli oldu

Tümosan Konyaspor, 2026 yılının ilk gününde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri’nde bir araya gelerek ikinci yarı hazırlıklarına start verdi. Teknik heyetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla yeni sezona sıkı bir hazırlık sürecini başlatan yeşil-beyazlı ekip, Antalya kampı kapsamında 7 Ocak’ta Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile hazırlık maçı oynayacak.
Yeşil-beyazlı ekip, 2 Ocak Cuma günü sabah yaptığı antrenmanın ardından kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket etti. Tümosan Konyaspor, 2–10 Ocak tarihleri arasında Antalya/Belek'te bulunan Kaya Palazzo Golf Resort'te hazırlık kampını sürdürecek.
Universitatea Craiova ile hazırlık maçı oynayacak
Antalya kampı kapsamında yeşil beyazlı ekip 7 Ocak tarihinde Romanya temsilcisi Universitatea Craiova Kulübü ile bir hazırlık maçı oynayacak. Konyaspor kamp süresince yapacağı antrenmanlar ve hazırlık karşılaşmalarıyla ligin ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlanmayı amaçlıyor.
