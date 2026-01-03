GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Galatasaray Icardi’nin bonservisini belirledi! Sürpriz teklife jet hızında cevap

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ülkesine döneceği konuşulan Arjantinli futbolcu için sürpriz bir haber gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig'in ilk devresini topladığı 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray'ın gündemlerinden biri de Mauro Icardi'nin geleceği...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız golcü için birçok iddia ortaya atılmıştı. Bunlardan biri de Arjantinli futbolcunun ülkesine dönerek River Plate forması giyeceğiydi...

Bir yandan Galatasaray'ın da görüşmelerini sürdürdüğü Icardi için bu kez gündeme gelen iddia Brezilya'dan oldu.

ICARDI İÇİN BİLGİ İSTEDİLER

Atletico Mineiro'ya yakınlığıyla bilinen Central do Galo'nun haberine göre Brezilya ekibi, Mauro Icardi'nin durumu hakkında bilgi istedi.

GALATASARAY'IN TALEBİ

Haberin devamında Galatasaray'ın Mineiro'dan 9 milyon 500 bin euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Somos Fanaticos'un haberine göre ise Atletico Mineiro, Icardi transferini karşılayabilmek için kaynak arıyor.

Galatasaray'a performansa dayalı bonus, taksit ve Icardi'nin alacaklarından vazgeçmesi gibi kapsamlı bir teklif sunulacağı iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 23 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

