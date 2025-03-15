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BAL’da işler karşılık!

Selman Kaya
Muhabir
BAL’da işler karşılık!

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta yer alan Konya temsilcileri Akşehirspor, Ereğlispor ve Ömeranlıspor, sezonun 20. haftasında birbirinden kritik maçlara çıkacak. Konya temsilcileri zirveyi ve küme hattını doğrudan ilgilendiren maçlarda boy gösterecek.

Kimler, kimlerle karşılaşacak?

Konya temsilcilerinin maçları da merak konusu oldu. 42 puanla 3. sırada yer alan Ereğlispor 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Manavgat Belediyespor'u ağırlarken; 36 puanla 5. sırada yer alan Akşehirspor ise 2 puanla 14 yani son sırada yer alan Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak. 25 puanla 6. sırada bulunan Ömeranlıspor ise 2 puanla 13. sırada yer alan Osmanlı 1453'ü konuk edecek. 16 Mart Pazar günü oynanacak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak. (Selman Kaya)

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