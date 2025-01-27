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BAL’da sezon açıldı

Selman Kaya
Muhabir
BAL’da sezon açıldı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Konya temsilcileri Akşehirspor, Ereğlispor ve Ömeranlıspor, sezonun ikinci devresini açtı. İkinci devrenin açılış haftasında Ömeranlıspor ve Ereğlispor Konya derbisine karşı karşıya gelirken, Akşehirspor ise Aksaray deplasmanda Osmanlı 1453'e konuk oldu.

Konya derbisi nefesleri kesti

Belgesel Amatör Lig'in 14. hafta maçları nefesleri kesti. Sezonun büyük heyecanı Ömeranlıspor ve Ereğlispor arasında oynanan Konya derbisiyle yaşandı. Ereğli ekibi kritik maçı 1-0 kazanarak puanını 30'a yükseltti. Ereğlispor, 36 puanla liderlik koltuğunu paylaşan Manavgat Belediyespor ve Eskişehirspor'un 6 puan gerisinde yer alıyor. Diğer bir temsilcimiz Ömeranlıspor ise 19 puanla 6. sırada kaldı.

(Selman Kaya)

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