GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Başkan Korkmaz Konyaspor’un son maçlarını değerlendirdi!

Selman Kaya
Muhabir
Başkan Korkmaz Konyaspor’un son maçlarını değerlendirdi!

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Anadolu Kartalı'nın son maçlarını değerlendirdi.

Başkan Korkmaz, "Problem yaşadığımız Kayserispor maçında da takımımızla ilgili çok ciddi bir problem görmemiştik aslında. Ufak tefek hatalar vardı ama kabul edilebilir ve düzeltilebilir yerler. Samsunspor maçına tamamen bir rehavet ortamı vardı. Maça çıkmadan önce maçı kazanmış kafası camiası kilitlemiş olabilir. Akabinde deplasmanda Sivasspor ile karşılaştık. Sonuçta Sivas'ta bizden puan olarak daha çok ihtiyacı olan bir ekipte ama alınan bir puanı kötü olarak değerlendiriliyor. Son dakikaları 10 kişi oynadı ama bunları golle sonuçlandırmadı. Sonuç olarak Sivas maçında da iyiydik” diye konuştu. 

"Saha içine dönmek istiyoruz”

Takımın kafa olarak saha içine dönmesi gerektiğini belirten Korkmaz, "Sivasspor maçından sonra Recep Hocayla (Recep Uçar) görüşüp minik bir toplantı yaptık. Artık hakem hataları, Kayseri maçı ve oradan bir uzaklaşmak istiyoruz. Biz saha içine dönmek istiyoruz. Yaptığımız bireysel hatalara odaklanmak istiyoruz. Bu noktalardan çıkmamız gerektiğini takımla birlikte hocamıza da söyledik. Son haftalardaki süreçlerde bu şeylerle konuşmak istemiyoruz. Bizim odaklanmamız gereken yer saha içi” dedi

(Selman Kaya)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir