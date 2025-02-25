Başkan Korkmaz Konyaspor’un son maçlarını değerlendirdi!

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Anadolu Kartalı'nın son maçlarını değerlendirdi.

Başkan Korkmaz, "Problem yaşadığımız Kayserispor maçında da takımımızla ilgili çok ciddi bir problem görmemiştik aslında. Ufak tefek hatalar vardı ama kabul edilebilir ve düzeltilebilir yerler. Samsunspor maçına tamamen bir rehavet ortamı vardı. Maça çıkmadan önce maçı kazanmış kafası camiası kilitlemiş olabilir. Akabinde deplasmanda Sivasspor ile karşılaştık. Sonuçta Sivas'ta bizden puan olarak daha çok ihtiyacı olan bir ekipte ama alınan bir puanı kötü olarak değerlendiriliyor. Son dakikaları 10 kişi oynadı ama bunları golle sonuçlandırmadı. Sonuç olarak Sivas maçında da iyiydik” diye konuştu.

"Saha içine dönmek istiyoruz”

Takımın kafa olarak saha içine dönmesi gerektiğini belirten Korkmaz, "Sivasspor maçından sonra Recep Hocayla (Recep Uçar) görüşüp minik bir toplantı yaptık. Artık hakem hataları, Kayseri maçı ve oradan bir uzaklaşmak istiyoruz. Biz saha içine dönmek istiyoruz. Yaptığımız bireysel hatalara odaklanmak istiyoruz. Bu noktalardan çıkmamız gerektiğini takımla birlikte hocamıza da söyledik. Son haftalardaki süreçlerde bu şeylerle konuşmak istemiyoruz. Bizim odaklanmamız gereken yer saha içi” dedi

(Selman Kaya)