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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer; “Kazanmayı hak etmedik’’

Selman Kaya
Muhabir
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer; “Kazanmayı hak etmedik’’

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Tümosan Konyaspor maçının ardından konuştu. Norveçli teknik adam, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ceza sahası içinde çok iyi savunma yaptılar. Hayal kırıklığı bir mağlubiyet oldu. Gol atamadık, maçı kazanmayı hak etmedik. Oyuna başlangıcımız kötüydü. Rakibimiz oyunu domine etti. Başlangıçtan itibaren olması gereken standardın altında kaldık. Taraftarlardan özür dilemeliyiz, onların beklentisini karşılayamadık. Umarız ki böyle bir şey bir daha tekrarlanmayacak” dedi.

"Hayatımda böyle bir şey görmedim”

Norveçli teknik adam, "Aslında oyunu rakibin ceza sahasında oynadık ama kalite, hareketlilik ve bitiricilik eksikti. Orta kalitesi eksikti. Çaba, gayret vardı ama kalitemiz pek yoktu. Bu seviyeye gelecek takım yaratmak için birkaç transfer olabilir. Önemli oyuncuları getirip yeni ve iyi bir takım inşa etmek için çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Bugün şöyle bir şey de var. Ceza sahasına çok fazla girdik, bir şekilde golü atamadık. Ben de kariyerimde böyle bir şey görmedim” diye konuştu.

(Selman Kaya))

 

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