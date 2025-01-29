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Beşiktaş Twente deplasmanında

Beşiktaş Twente deplasmanında
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında Hollanda deplasmanında Twente ile karşılaşacak.

Yarın akşam Enschede şehrinde oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik yapacak. Wojciech Myc dördüncü hakem olacak.

Avrupa Ligi'nde 7 maç sonunda 3 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 9 puanla 24'üncü sırada yer alıyor. Siyah beyazlıların bir üst tura çıkması için en geçerli yol; Hollanda'da galip gelmek. 3 puan alınması halinde diğer maçlara bakılmaksızın ilk 24 içinde yer alacak olan Beşiktaş, beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise alt sıralardaki takımların maçlarının sonuçlarını bekleyecek.

YİNE STOPER SIKINTISI

Beşiktaş'ta yine stoper sıkıntısı yaşanıyor.

Necip'in sezon başında sakatlanmasına, Maccabi maçında Paulista'nın 3 ay sürecek sakatlığı da eklenince stoper rotasyonu daralmıştı. Elde kalan oyunculardan Tayyip Talha 2 haftadır sakat ve henüz iyileşmedi. Antalya deplasmanında Emirhan da sakatlanınca, takımda Uduokhai'den başka stoper kalmadı. Twente maçının son antrenmanında denenecek olan Emirhan'ın, hala oynayacak seviyeye gelmemesi durumunda stoperde Bakhtiyor oynayacak.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Twente karşısına kalede Mert, defansta Svensson, Bakhtiyor (Emirhan), Uduokhai, Masuaku, orta sahada Al Musrati, Gedson, hücumda Rashica, Rafa Silva, Muçi ve santrforda Immobile onbiri ile başlaması bekleniyor.

STATTA 600 TÜRK TARAFTAR OLACAK

Yarın akşamki karşılaşma 30 bin kişilik Twente Stadyumu'nda oynanacak.

Deplasman kuralı gereği maçta 1500 Beşiktaş taraftarı yer alabilecekti. Ancak Enschede belediyesinin güvenlik güçleriyle yaptığı görüşmelerin ardından sadece 600 taraftarın stada girmesine izin verildi. Ancak bu kez de taraftarın gruplar halinde şehirde dolaşmadan, stada 80 km uzaklıkta toplanıp, polis kontrolünde stada getirilmesine karar verildi.

Kaynak: DHA

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