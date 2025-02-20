Blaz Kramer: Futbol bir takım oyunu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Net Global Sivasspor'a konuk olacak. Kritik deplasman maçı öncesinde Konyaspor hazırlıklarını sürdürürken, son maçlardaki performansıyla dikkat çeken Blaz Kramer önemli açıklamalarda bulundu.

"Sivasspor maçı sezonun en önemli karşılaşması"

Blaz Kramer, Sivasspor maçının sezonun en kritik mücadelelerinden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aslında sezonun en önemli maçı bu Sivasspor karşılaşması. Geçtiğimiz deplasman maçının ciddiyetinin farkındayız. Taktik ve teknik olarak gayet iyi hazırlandık. Sivas'ta bizi olumsuz etkileyebilecek bir faktör var; o da hava koşulları."

"Futbol bir takım oyunu"

Bireysel performansına değinmek istemediğini ifade eden Kramer, takım oyununa vurgu yaptı:

"Kendi bireysel performansımla ilgili çok fazla konuşamam çünkü futbol bir takım oyunu. Takım arkadaşlarım olmadan benim girdiğim hiçbir pozisyonda hiçbir manevra mümkün değil. Takım arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Burada hep birlikteyiz ve hep beraberiz. Bugün bu noktaya geldiysek, bu birlik ve beraberlik sayesinde."

(Selman Kaya)