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Bodrum Futbol Kulübü Çamdalı’na minnettar

Selman Kaya
Muhabir
Bodrum Futbol Kulübü Çamdalı’na minnettar

Tümosan Konyaspor'un rakibi olan Bodrum Futbol Kulübü, Anadolu Kartalı'nın eski teknik patronu olan Ali Çamdalı'na minnet duygusu besliyor. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Ege ekibi, lig serüvenine 1-0'lık Gaziantep Futbol Kulübü ve 4-1'lik Eyüpspor mağlubiyetiyle başlamış ve oldukça demoralize olmuştu. Bodrum Futbol Kulübü bahse konu periyotta o dönem için tel-tel dökülen Ali Çamdalı'nın Konyaspor'unu 3-1 ile geçerek Süper Lig'deki ilk galibiyetine uzanmıştı. Bodrum ekibi takip eden haftalarda da Göztepe'ye 2-0, Başakşehir'e ise 1-0'lık skorlarla boyun eğmişti. 

Bodrum Futbol Kulübü deplasmanda tutuk

Tümosan Konyaspor'un rakibi olan Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanlarda tutuk kaldı. Bu sezon 10 kez rakiplerinde konuk olan yeşil-beyazlılar, bunlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri sadece 5 kez havalandırabilen Bodrum Futbol Kulübü, kalesinde ise 18 gol gördü. Ege ekibi bahse konu periyotta hanesine 5 puan yazdırırken; deplasman puan cetvelinde ise 16. sırada kendisine yer edindi.

(Selman Kaya)

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