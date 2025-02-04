Büyükşehir rotasını Bursa’ya çevirdi

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 24. haftasında Bursda deplasmanda oynayacağı Finalspor maçına odaklandı. Sarı-siyahlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarının tüm hızıyla sürdürüyor.
Antrenmanlar devam ediyor
Konya Büyükşehir Belediyespor'da antrenmanlar da tüm hızıyla sürüyor. Koç Volkan Ertetik ve yardımcı ziyaretine Selçuklu Belediye Spor Salonu'nda çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanda değerlendirdi.
Büyükşehir taktiğe odaklandı
Konya Büyükşehir Belediyespor, zorlu Finalspor maçında uygulayacağı taktiğe odaklandı. Sarı-siyahlılar 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren rakibine uygulayacağı taktiği denemeye başlayacak. Finanspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında 8 Şubat Cumartesi günü Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
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