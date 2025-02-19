Erdoğan’ın karnesi Konya’nın umudu

Tümosan Konyaspor'un bu haftaki rakibi olan Sivasspor, teknik heyet konusunda oldukça zor günler geçiriyor. Sivas ekibi teknik direktör Ömer Erdoğan'ın göreve getirilmesinin ardından çıktığı 7 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. Bu istatistik ise Anadolu Kartalı'nın iştahını kabarttı.
Erdoğan dönemi nasıl başladı?
Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum Futbol Kulübü'ne 2-0'lık skorla boyun eğen Sivasspor'da, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayrılmıştı. Sivas ekibi bu gelişmenin ardından Ömer Erdoğan'ı göreve getirmişti. Erdoğan yönetimindeki Sivas, Süper Lig'in 18. haftasını bay geçerken, 19. haftada evinde Alanyaspor ile oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ligin 20. haftasında da deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.
Tek galibiyet Kayseri'ye
Sivasspor, Ömer Erdoğan nezaretindeki tek galibiyetini Süper Lig'in 21. haftasında evinde Kayserispor'a karşı aldı. Kırmızı-beyazlılar bu maçın ardından 22. haftada Eyüpspor'a, 23. haftada Beşiktaş'a ve 24. haftada Gaziantep Futbol Kulübü'ne mağlup oldu.
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