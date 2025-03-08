Eyüpspor düşüşte Konyaspor avantaj peşinde!

Tümosan Konyaspor'un rakibi olan Eyüpspor, sezonun ikinci devresinde düşüşe geçti.

Ligin yeni ekiplerinden olan eflatun-sarılılar, sezonun ilk devresinde ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İkinci devre itibariyle düşüşe geçen İstanbul ekibi, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçının 3'ünü kaybetti. Kayserispor ile berabere kalan İstanbul ekibi, Trabzonspor, Beşiktaş ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne ise mağlup oldu.

Eyüpsporlu Mame Thiam Konya'yı boş geçiyor

Eyüpspor'un golcü oyuncusu Mame Thiam, Tümosan Konyaspor'a karşı fobi yaşıyor. Senegalli futbolcunun Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Konyaspor oldu. Anadolu Kartalı'na karşı 9 kez rakip olan 32 yaşındaki futbolcu fileleri sarsamadı.

‘Umut'ları yeşertiyor

Tümosan Konyaspor'un forvet oyuncularından Umut Nayir, sonradan oyuna girdiği maçlarda umutları yeşertiyor. Süper Lig'deki son 4 golünün 3'ünü oyuna sonradan girdiği maçlarda atan Nayir, bu istatistiğiyle dikkatleri çekti. Umut Nayir daha önceki 29 golünün sadece 2'sini yedek başladığı maçlarda kaydetmişti.

Konyalı Aleksic'in Eyüp aşkı

Tümosan Konyaspor'un orta saha oyuncularından Danijel Aleksic, Eyüpspor'u bir başka seviyor. Anadolu Kartalı bu sezon hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'a rakip olurken, bu maçlarda görev alan Danijel Aleksic'in 2 resmi maçta da birer gol atması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Aleksic'in, Türkiye kariyerinde tek sezonda filelerini 3 kez havalandırdığı başka bir takım bulunmuyor.

(Selman Kaya)