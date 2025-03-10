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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş; “Kazanmak istiyorduk’’

Selman Kaya
Muhabir
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş; “Kazanmak istiyorduk’’

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Tümosan Konyaspor maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını söyledi.

"Bu müsabakayı kazanmak bize büyük avantaj sağlayacaktı” diyen Yavaş, "Konyaspor da alttaki mücadelesinden kurtulmak isteyen ve son haftalarda iyi performans gösteren bir ekip. Daha önce onlarla 2 kere karşılaştık. 2 maçta da mağlup olduk. Bu maçı kazanmak istiyorduk. Ona göre planlarımızı yaptık” dedi.

"Rakiplerimiz kaybetmişti”

Kerem Yavaş, "Biliyorsunuz ki bizler ilk 5 için mücadele ediyoruz. Rakiplerimizin kaybettiği haftada 3 puan daha fazla önem kazandı. Mümkünse ilk 4, mümkün değilse de 5. sırada yer almak istiyoruz. Sezon başında zor görünen bir hedefe ilerlemek istiyoruz. Konyaspor'u da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Onların da durumu kolay değil. Onlara kalan maçlar için başarılar diliyorum” diye konuştu.

(Selman Kaya)

 

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