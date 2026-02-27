Gol! Başakşehir 2-0 Konyaspor (CANLI)

Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor. Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başladı.





DÜDÜK AKSU'DA

Karşılaşmada hakem Oğuzhan Aksu görev yapıyor.





BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'LERİ:



(TD: Nuri Şahin)



16 Muhammed, 42 Ömer Ali (C), 27 Ba, 3 Opoku, 21 Operi, 20 Umut, 8 Kemen, 7 Yusuf, 14 Shomurodov, 11 Fayzullaev, 9 Selke

Yedekler: Doğan, Hamza, Berat, Kazımcan, Onur B., Crespo, Onur E., Brnic, Kaluzinski, Da Costa.





KONYASPOR'UN İLK 11'LERİ:



(TD: İlhan Palut)



13 Bahadır, 23 Yhoan, 5 Uğurcan, 4 Adil, 24 Arif, 18 Berkan, 42 Morten, 9 Türüç, 10 Bardhi, 70 Olaigbe, 99 Kramer

Yedekler: Deniz, Yasir, Bazoer, Nagalo, Marko, Jin-Ho, Svendsen, Diogo, Tunahan, Muleka.





Önemli Dakikalar



Hakemin düdüğüyle maç başladı.

3' Tümosan Konyaspor takımı Deniz Türüç ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Deniz Türüç tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.6' Rams Başakşehir takımı korner kullanacak.

11' Rams Başakşehir takımında Jerome Opoku, sarı kart görüyor.

15' Tümosan Konyaspor, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.Yusuf Sarı ile 17'Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.20'Berkan Kutlu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

25' Ceza saha içinde topla buluşan Davie Selke için ofsayt bayrağı kalkıyor.

31' Bu dakikada Rams Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Olivier Kemen

33' Rams Başakşehir için Ömer Ali Şahiner şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

44' Eldor Shomurodov, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

45' Tümosan Konyaspor takımında Blaz Kramer, sarı kart görüyor.



1. Yarı Tamamlandı [0-0]: Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor



2.Yarı Başladı [0-0] Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.



51' Atak yönüne göre sol kanatta bulunan Kazeem Olaigbe için hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

52' GOL! Davie Selke takımını öne geçiren golü atıyor.

52' Yusuf Sarı, gol pasını veren isim.

59' Enis Bardhi, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

61' GOL! Davie Selke ile Rams Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.

61' Christopher Operi, gol pasını veren isim.

63' Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Morten Bjorlo çıkıyor ve yerine Jackson Muleka oyuna giriyor.

63' Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Enis Bardhi çıkıyor ve yerine Jo Jin-Ho oyuna giriyor.

