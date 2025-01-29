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Josip Calusic takımla birlikte çalışıyor

Selman Kaya
Muhabir
Josip Calusic takımla birlikte çalışıyor

Tümosan Konyaspor'un Hırvat stoperi Josip Calusic, yeşil-beyazlı takımla birlikte antrenmanlarına başladı. Sezon başında Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Backa Topola'dan transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu; yine sezon başı kampında beklenmedik bir sakatlık geçirmiş ve sezonun ilk devresini kapatmıştı.

Calusic gün sayıyor

Josip Calusic, sakatlığının ardından Anadolu Kartalı'nın gündemini oldukça meşgul etmişti. Yeşil-beyazlılar Hırvat stoperin ismini TFF'ye bildirip bildirmemek konusunda oldukça kararsız kalmış, Calusic'in doktoru olan Ahmet Fevzi Kekeç ile birçok kez görüşmeler yapılmıştı. Alınan son karar doğrultusunda Calusic'in sezonun ikinci devresine yetişebileceği ön görülmüş ve 31 yaşındaki oyuncunun ismi TFF'ye bildirilmişti.

Takımla çalışmalarına başladı

Anadolu Kartalı'nın savunma oyuncusu Josip Calusic, yaklaşık 1,5 ay önce antrenmanlarına başladı. Topa adaptasyon ve topla oyunlar oynaya başlayan Calusic, zaman-zaman takımla birlikte antrenmanlarda yer alıyordu. Calusic gelinen son noktada, ağırlıklı olarak takımla çalışıyor. Teknik direktör Recep Uçar'ın, Calusic'in adaptasyonunu artırmak için bazı maçların son dakikalarında kendisine görev vermesi bekleniyor.

(Selman Kaya)

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