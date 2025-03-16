“Kazanmak güzel, böyle kazanmak daha güzel’’

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 1-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu. Uçar, "Kazanmak güzel. Beşiktaş'a karşı böyle kazanmak daha-daha güzel. Bugün alınan 3 puan benim ve oyuncularım için bir galibiyetten de ötesi. Bizler için çok daha fazlası. Ondan dolayı insanüstü inanılmaz mücadele koyan, taktiksel disipline sadık kalan bütün oyuncularımı; oynayan-oynamayan, giren ve girmeyen, kart gören görmeyen bütün oyuncularımız can-ı gönülden, yürekten kutluyorum” dedi.

"Oyunu kontrol eden taraf bizdik”

Recep Uçar, "Maçın ilk bölümünde oyunu kontrol eden taraf bizdik. Daha fazla topa sahip olan, olgun oynayan, kaleye giden veyahut da gol atma olasılığı yüksek olan taraf gibi bizdik. Bekleyerek oynamak istemedik. Melih de genç bir oyuncumuz. Uzun aradan sonra ligde süre alınca tabii biraz hırsının kurbanı oldu. Pres yaparken istemeyerek de olsa kırmızı kartla 27. dakikada oyundan atıldı. Ama bu süreye kadar oyunun hakimi bizdik” diye konuştu.

(Selman Kaya)