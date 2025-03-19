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Konya Büyükşehir Belediyespor Çayırova Belediyespor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Selman Kaya
Muhabir
Konya Büyükşehir Belediyespor Çayırova Belediyespor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Çayırova Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Koç Volkan Ertetik ve yardımcıları nezaretinde Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda çalışan sarı-siyahlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.

Çayırova maçının önemi büyük

Geride kalan hafta Esenler Erokspor'u konuk eden ve rakibini 96-84 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan Konya Büyükşehir Belediyespor, çıkışını sürdürdü. Sarı-siyahlılar bu hafta sonu deplasmanda oynanacak Çayırova maçını da kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor. Çayırova Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında; 22 Mart Cumartesi günü Kocaeli Çayırova Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

(Selman Kaya)

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