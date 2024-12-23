GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konya Büyükşehir Belediyespor iç sahada hata yapmadı

Sibel Elmas
Muhabir
Konya Büyükşehir Belediyespor iç sahada hata yapmadı
Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde 17. hafta maçında kendi saha ve seyircisi önünde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u son ana kadar çekişmeli geçen maçın sonunda 102-99 mağlup etti. Puanını 27’ye çıkaran sarı siyahı takım, Pazar günü Fenerbahçe Koleji Novotel’i konuk edecek.

Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin (TBL) 17. haftasında konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek iç sahada galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleye rüzgâr gibi başlayan sarı-siyahlı takım ilk periyodu 36-17, ikinci periyodu da 63-47'lik skorla önde kapattı. 

Üçüncü periyotta Balıkesir temsilcisi farkı 6 sayıya kadar düşürerek maça ortak olmaya çalıştı: 82-76. Karşılıklı atışlarla heyecan dolu anlara sahne olan maçın final periyodunda da üstünlüğünü korumayı başaran Volkan Ertetik ve ekibi, son saniyelere kadar nefes kesen maçı 102-99 kazanmayı bildi. 

Bu sonuçla ligdeki 10.galibiyetini alan Konya Büyükşehir Belediyespor, 17.hafta sonunda puanını 27'ye çıkardı. 

4 OYUNCU ÇİFT HANELERE ULAŞTI

Kritik galibiyette 4 oyuncu çift haneli rakama ulaşarak takımın skor yükünü paylaştı. 32 sayı, 10 ribaund, 4 asistle Khalid Lethaniel Thomas double double yaparken; 28 sayı, 7 asist kaydeden Nuwriyl Elijah Williams ve rakip potaya 20 sayı bırakan Muhammet Engin Kalkan skora katkı sağladı. 15 sayı, 8 asist, 5 ribauntluk performans ortaya koyan Oğulcan Baykan da diğer öne çıkan isim olarak dikkat çekti. 

Konya Büyükşehir Belediyespor, 18.haftada karşılaşmasında Fenerbahçe Koleji Novotel'i ağırlayacak. 29 Aralık Pazar günü oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER