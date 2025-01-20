Konya Büyükşehir Federasyon Kupası’nda ikinci oldu

Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası’nda finalde Esenler Erokspor ile karşılaşan Konya Büyükşehir Belediyespor, büyük çekişmenin yaşandığı müsabakada rakibine 69-66 mağlup olarak kupayı ikincilikle tamamladı.
Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, şampiyonun belli olacağı maçta kupayı kıl payı kaçırdı.
İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen final mücadelesi ilk düdükle beraber büyük çekişmeye sahne oldu. İki takımında birbirine üstünlük sağlayamadığı ilk periyot 16-16 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta da ilk periyottaki gibi çekişme yaşanırken rakibinin son saniyelerdeki atışına engel olamayan Konya ekibi, soyunma odasına 40-39'luk skorla geride girdi.
Üçüncü periyotta 13 sayı kaydedebilen sarı-siyahlılar farkın açılmasına izin vermedi ve final periyoduna 54-52'lik sonuçla umutlu girdi. Kontrollü oyun 4.periyotta da sürdüren iki tarafın mücadelesinde Konya Büyükşehir Belediyespor rakibine 69-66 mağlup oldu ve 2025 Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nı ikinci tamamladı.
Karşılaşmanın ardından takımlara madalyaları takdim edilirken Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular ikincilik şildini Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Bilge Donuk'un elinden aldı.
(Selman Kaya)
#Konya Büyükşehir#Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası
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