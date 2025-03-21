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Konya Büyükşehir Kocaeli deplasmanında! Kritik maç ne zaman?

Selman Kaya
Muhabir
Konya Büyükşehir Kocaeli deplasmanında! Kritik maç ne zaman?

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 30. haftasında Çayırova Belediyespor'un konuğu olacak. Şu ana kadar olan süreçte çıktığı 29 maçta 16 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, puan cetvelinde 7. sırada kendisine yer bulmuştu.

Konya ekibi; aynı süreçte 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde ederek 4. sırada play-off hattının içinde yer alan Kocaeli ekibine karşı mücadele edecek. Zorlu karşılaşma şüphesiz nefesleri kesecek.

Kritik maç ne zaman?

Çayırova Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak zorlu karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. İki takım için de kritik öneme sahip olan zorlu müsabaka, 22 Mart Cumartesi günü Kocaeli-Çayırova Spor Salonu'nda oynanacak. Kritik maç saat 16.00'da başlayacak.

(Selman Kaya)

 

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