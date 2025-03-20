Konya’da 28 ilçe kıyasıya mücadele edecek! Son gün 13 Nisan
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen İlçeler Arası Voleybol Turnuvası heyecanı başlıyor. Merkez dışındaki 28 ilçenin kıyasıya mücadele edeceği turnuvaya katılmak isteyen takımlar 13 Nisan 2025’e kadar başvurularını www.sporkonya.com.tr adresinden yaptırabilecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen İlçeler Arası Voleybol Turnuvası'nda heyecan başlıyor.
İlçeler arasında birlik, beraberlik ve dostluk bağlarının güçlenmesine büyük katkı sağlayan voleybol turnuvası, bu yıl 14 Nisan - 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilçelerdeki grup maçlarıyla başlayacak. Grup maçlarında başarılı olan takımlar Konya'da düzenlenecek final etabında şampiyonluk için sahaya çıkacak.
Konya'nın merkez dışındaki 28 ilçesinin kıyasıya mücadele edeceği, İlçeler Arası Voleybol Turnuvası'nın final aşamasında çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanarak şampiyon takım belirlenecek. 16 yaş ve üzeri erkek sporcuların katılabileceği turnuvada takımlar en az 6, en fazla 12 oyuncudan oluşacak.
Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, 13 Nisan 2025 tarihine kadar, başvurularını www.sporkonya.com.tr adresinden yaptırabilecek. Turnuva için ilgili ilçe koordinatörlerinden veya 444 55 42 (dâhili 3825) numarasından bilgi alınabiliyor.
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