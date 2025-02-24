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Konya’da gözler Galatasaray maçında

Selman Kaya
Muhabir

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Konya’da gözler Galatasaray maçında
Tümosan Konyaspor camiasında gözler, Türkiye Kupası C Grubu’nun son haftasında oynanacak Galatasaray maçına çevrildi.

Şu ana kadar olan periyotta Çorum Futbol Kulübü ve Eyüpspor'u mağlup etmeyi başaran yeşil-beyazlılar, hanesine hazırladığı 6 puanla liderlik koltuğuna oturmuştu. Anadolu Kartalı 4 puanla 2. sırada yer alan ve en yakın takipçisi olan Galatasaray karşısında puan ya da puanlar almak çıkacak. 

Tur için ne gerekiyor?

Zorlu karşılaşma öncesinde, Anadolu Kartalı'nın gruptan çıkma ihtimalleri merak konusu oldu. Yeşil-beyazlılar İstanbul'dan herhangi bir puan alması durumunda gruptan çıkmayı başaracak. Anadolu Kartalı rakibine mağlup olması durumunda ise; Eyüpspor - Başakşehir maçının sonucunu bekleyecek. 

(Selman Kaya)

 

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