Konya Store trende uydu! İndirim kampanyası başladı

Tümosan Konyaspor taraftarının lisanslı ürünlerle buluşma adresi olan Konya Store, Efsane Kasım trendine katıldı. Store’da birçok ürüne indirim geldi. Peki, hangi ürünlerde indirim olacak? Bu indirimler ne zamana kadar devam edecek? İşte detaylar...

Tümosan Konyaspor taraftarının lisanslı ürünlerle buluşma adresi olan Konya Store, son dönemlerde trend olan Efsane Kasım indirimlerine ayak uydurdu. Store'da yer alan birçok ürüne indirim geldi. Peki, hangi ürünlerde indirim olacak? Bu indirimler ne zamana kadar devam edecek?

"Ürünlerimizde indirime gittik”

Konya Store Mağaza Müdürü Yasin Kebanlı, Efsane Kasım indirimlerine Konya Store olarak katıldıklarını söyledi. Kebanlı, "Kasım ayı itibari ile ürünlerimizde kampanyalara gittik. Sweet tişörtler olsun, eski sezon formalarımız olsun... Tamamen indirime girmiş durumdayız” dedi.

Ne kadarlık bir indirim var?

İndirim detaylarını da aktaran Kebanlı, "Normal etiket fiyatları bin, bin 200 TL olan Sweet tişörtlerimiz şu an 650 TL'ye satışa sunuluyor. Yine bir önceki sezon formalarımız ise 499 TL'den satışta” diye konuştu.

İndirim ne zamana kadar devam edecek?

Konya Store Mağaza Müdürü Yasin Kebanlı, indirimlerin süresi hakkında da bilgi verdi. "Kasım ayı itibari ile kampanyamıza başladık” diyen Kebanlı, "Şu an için bir bitiş süremiz yok. Takımımıza destek amaçlı bütün taraftarlarınızı mağazalarımıza bekliyoruz. Kasım bitse de indirimlerimiz bitmeyecek” ifadelerini kullandı. (Selman Kaya)