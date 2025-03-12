Konya’ya dev organizasyon

Bisiklet yarışlarında dünyanın yönetim organı olan Union Cycliste Internationale (UCI), geçtiğimiz günlerde rotasını Konya'ya çevirmişti. Mevlana şehri 14-16 Mart tarihleri arasında, 40'ın üzerinde ülkeyi ve 450'nin üzerinde sporcuyu uluslararası organizasyonda ağırlayacak. Türkiye'nin ilk Olimpik pisti olarak 2022 yılında açılan Konya Velodromu, Dünya Şampiyonası'ndan sonra en büyük organizasyon olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Dünyanın gözü Konya'da

Mevlana şehri Konya, tüm dünyanın merkezinde olacak. Organizasyon; hem kadınlar hem de erkekler pist bisikletinde dünyanın en başarılı sporcularını burada buluşturacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyona ilgi büyük. (Selman Kaya)