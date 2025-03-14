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Konyaspor Beşiktaş’a karşı! İşte muhtemel ilk 11’ler

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor Beşiktaş’a karşı! İşte muhtemel ilk 11’ler
Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Kritik bir dönemden geçen yeşil-beyazlılar, zorlu müsabakaya mutlak puan parolasıyla çıkacak. 15 Mart Cumartesi günü Konya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Haftaya 28 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 44 puanla 4. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş arasında; 15 Mart Cumartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

İki takımda da 3'er eksik var

Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde her iki takımda da 3'er eksik bulunuyor. Anadolu Kartalı'nda orta saha Oğulcan Ülgün ve forvetler Umut Nayir ile Blaz Kramer kart cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Konuk Beşiktaş'ta ise stoper Necip Uysal, sol bekler Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov sakatlıklarından dolayı bu karşılaşmada görev alamayacak.

Tümosan Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Tümosan Konyaspor'un, Beşiktaş maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Deniz Ertaş (1), savunma 4'lüsünde Alassane Ndao (18), Adil Demirbağ (4), Uğurcan Yazğılı (5) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Marko Jevtovic (16), 4'lü orta alanda Tunahan Taşcı (7), Melih İbrahimoğlu (77), Pedrinho (8) ve Yusuf Erdoğan (10), forvette ise Danijel Aleksic'in (9) forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Beşiktaş'ın, Tümosan Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Siyah-beyazlıların kalesinde Mert Günok (34), savunma 4'lüsünde Tayyip Talha Sanuç (5), Emirhan Topçu (53), Felix Uduokhai (14) ve Arthur Masuaku (26), 2'li ön liberoda Gedson Fernandes (83) ve Alex Oxlade-Chamberlain (15), 3'lü orta alanda Milot Rashica (7), Rafa Silva (27) ve Joao Mario (18), tekli forvet hattında ise Ciro Immobile'nin (17) görev alması ön görülüyor.

(Selman Kaya)

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