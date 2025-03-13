Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarında sona geldi. Tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, 14 Mart Cuma günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarında sona geldi. Eyüpspor maçının hemen ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan Anadolu Kartalı, kritik bir süreci geride bıraktı. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, tüm planlarını zorlu maçtan puan almak üzerine kurdu.
Yüksek tempoda çalıştılar
Eyüpspor maçının hemen ardından Beşiktaş hazırlıklarına başlayan Tümosan Konyaspor, yüksek tempoda çalıştı. Rakip analizleri doğrultusunda çalışan Anadolu Kartalı, siyah-beyazlıların eksiklerini avantaja çevirmek için her ihtimali göz önünde bulundurup değerlendirdi.
Konya camiası, moral istiyor
Kötü günler geçiren Tümosan Konyaspor camiası, Beşiktaş maçıyla nefes almak istiyor. Camia özellikle; Beşiktaş maçının ardından başlayacak milli araya moralli gitmek istiyor. Puan cetvelinde kritik bir noktada olan yeşil-beyazlılar, kendi saha ve seyircisi önünde kazanarak direkt rakipleri olan Kayserispor, Bodrum Futbol Kulübü, Sivasspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın puan kaybetmesini bekleyecek.
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