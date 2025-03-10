Konyaspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı!

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynanan Eyüpspor maçının ardından oyunculara izin vermedi. Anadolu Kartalı, Eyüp maçının hemen ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarına start verdi.
Haftanın programı belli oldu
Anadolu Kartalı'nda haftanın programı da belli oldu. 10 Mart Pazartesi gününü yenileme antrenmanıyla geçiren yeşil-beyazlılar, 11 Mart Salı günü itibariyle taktik antrenmanlarına start verecek. 12 Mart Çarşamba ve 13 Mart Perşembe günlerini de hücum varyasyonlarıyla değerlendirecek yeşil-beyazlılar; 14 Mart Cuma günü yapacağı ter antrenmanının ardından da kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş arasında; 15 Mart Cumartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
(Selman Kaya)