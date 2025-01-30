Konyaspor Bodrum sınavında! İşte muhtemel 11’ler

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 22. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Bodrum Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. 31 Ocak Cumartesi günü Konya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Haftaya 21 puanla 15. sırada giren yeşil-beyazlılar, 16 puanla bir alt basamağında, küme hattı içinde yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. Tümosan Konyaspor ile Bodrum Futbol Kulübü arasında; 31 Ocak Cumartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Konya'da tek, Bodrum'da 6 eksik

Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Tümosan Konyaspor'da orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng sakatlığı nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Konuk Bodrum Futbol Kulübü'nde ise stoperler Ali Aytemur, Süleyman Özdamar, orta sahalar Mustafa Erdilman ve Tunahan Akpınar ile birlikte sağ kanat Pedro Brazão ve sol kanat Haqi Osman Anadolu Kartalı'na karşı görev alamayacak.

Tümosan Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Tümosan Konyaspor'un, Bodrum Futbol Kulübü maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Uğurcan Yazğılı (5), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Marko Jevtovic (16) 4'lü orta alanda Alassane Ndao (18), Danijel Aleksic (9), Melih İbrahimoğlu (77) ve Yusuf Erdoğan (10), forvette ise Blaz Kramer'in (99) forma giymesi bekleniyor.

Bodrum Futbol Kulübü'nün muhtemel 11'i

Teknik direktör Volkan Demirel nezaretinde 4-3-3 sistemiyle mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü'nün; Tümosan Konyaspor maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Bodrum ekibinin kalesinde Diogo Sousa (1), savunma 4'lüsünde Ege Bilsel (70), Arlind Ajeti (15), Ondrej Celustka (33) ve Cenk Şen (77), 3'lü orta alanda Fredy (16), Taylan Antalyalı (5) ve Musah Mohammed (26), 3'lü ileri uçta ise Jonathan Okita (11), George Puscas (9) ve Taulant Seferi'nin (99) forma giymesi bekleniyor.

(Selman Kaya)