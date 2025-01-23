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Konyaspor bu hakemle gülemiyor!

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor bu hakemle gülemiyor!

Galatasaray ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde ilginç bir istatistik ön plana çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın hakemlerini açıkladı. Galatasaray ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak müsabakada İzmir bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler görevlendirildi. Bu dakikadan itibaren tüm gözler, Meler'in karnesine çevrildi.

Anadolu Kartalı, Meler ile gülemiyor

Tümosan Konyaspor, İzmir bölgesi hakemlerinden olan Halil Umut Meler ile gülemiyor. Daha önce Meler ile 18 maçta bir araya gelen yeşil-beyazlılar, bunlardan 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Anadolu Kartalı Meler'in elinden 35 kez sarı, 3 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu hakemle son galibiyet 3 sene önce!

Anadolu Kartalı'nın Halil Umut Meler'in yönettiği maçları da merak konusu oldu. Yeşil-beyazlılar Meler'in yönettiği son 6 maçını kazanamadı. Anadolu Kartalı son olarak, 22 Aralık 2021 tarihinde deplasmanda Hatayspor'u 3-1 ile geçmişti. Tümosan Konyaspor takip eden maçlarda Fenerbahçe'ye 2-1 ve 4-0, Trabzonspor'a ise 3-2'lik skorla mağlup olmuştu. Yeşil-beyazlılar bu süreçte İstanbulspor ile golsüz, Kayserispor ile de 2-2'lik skorla beraber kalmıştı. (Serlman Kaya)

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