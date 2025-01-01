GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konyaspor camiasındaki sessizlik devam ediyor

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor camiasındaki sessizlik devam ediyor

Tümosan Konyaspor camiasındaki sessizlik devam ediyor. 30 Aralık Pazartesi günü haftalık toplantısını gerçekleştiren Konyaspor Yönetim Kurulu, almış olduğu Olağanüstü Genel Kurul kararını burada resmiyete dökmüştü. Yeşil-beyazlı camia 15 Ocak Çarşamba günü ilk kongresini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Fakat şehirdeki sessizlik halen devam ediyor.

Tamam mı? Devam mı?

Şehirden yeterli mali desteği bulamayan Tümosan Konyaspor'da; mevcut başkan Ömer Korkmaz önlerini görmek adına kongre kararı almıştı. Bu kararın arından hiçbir isim başkanlık koltuğu için gündeme gelmedi. Gözler yeniden mevcut başkan Ömer Korkmaz ve arkadaşlarına çevrildi. Bu genel kurul bir bayrak değişimi mi olacak? Yoksa mevcut yönetim güven mi tazeleyecek? Bu sorunun cevabını zaman verecek. 

(Selman Kaya)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER