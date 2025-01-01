Tümosan Konyaspor camiasındaki sessizlik devam ediyor. 30 Aralık Pazartesi günü haftalık toplantısını gerçekleştiren Konyaspor Yönetim Kurulu, almış olduğu Olağanüstü Genel Kurul kararını burada resmiyete dökmüştü. Yeşil-beyazlı camia 15 Ocak Çarşamba günü ilk kongresini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Fakat şehirdeki sessizlik halen devam ediyor.
Tamam mı? Devam mı?
Şehirden yeterli mali desteği bulamayan Tümosan Konyaspor'da; mevcut başkan Ömer Korkmaz önlerini görmek adına kongre kararı almıştı. Bu kararın arından hiçbir isim başkanlık koltuğu için gündeme gelmedi. Gözler yeniden mevcut başkan Ömer Korkmaz ve arkadaşlarına çevrildi. Bu genel kurul bir bayrak değişimi mi olacak? Yoksa mevcut yönetim güven mi tazeleyecek? Bu sorunun cevabını zaman verecek.
(Selman Kaya)